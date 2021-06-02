МЗС України і Таджикистану розписали програму співпраці на два роки

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Республіки Таджикистан Сіроджиддін Мухріддін підписали Програму співпраці між зовнішньополітичними відомствами обох країн на 2021-2022 роки.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, підписання програми відбулось в ході онлайн-зустрічі міністрів.

"Міністри підписали Програму співпраці між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Республіки Таджикистан на 2021-2022 роки, яка покликана вивести співпрацю зовнішньополітичних відомств на якісно новий рівень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони позитивно відзначили активізацію відносин України та Таджикистану, обговорили підготовку до проведення цьогоріч у Душанбе міжурядової комісії з економічного співробітництва.

Керівник зовнішньополітичного відомства Таджикистану наголосив на важливості співпраці з українською стороною у галузі гідроенергетики та відзначив високу якість обладнання українського виробництва.

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Глава української дипломатії запевнив у готовності України до втілення взаємовигідних проєктів у цій галузі, подальшого розвитку економічного співробітництва та торгівлі між двома державами.

Співрозмовники обмінялися запрошеннями здійснити робочі візити. Кулеба підтвердив запрошення вищому керівництву Республіки Таджикистан взяти участь у заходах з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності України.

Фото: mfa.gov.ua