Україна може мати план «Б», що допоможе вступити в НАТО — Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може мати так званий план «Б» за підтримки ЄС та США, який забезпечить повернення територіальної цілісності й закріпить безпекову ситуацію.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повний текст якого опубліковано на сайті Офісу глави держави, передає Укрінформ.

«І чи бачимо ми альтернативу Альянсу? Якщо в цьому сенс питання. Як вийти зі складної ситуації через цю загрозу, якщо Україна отримує членство в НАТО? Я можу відповісти. Україна може мати план «Б», коли Україна отримує повністю свою територіальну цілісність, отримує свої території, це буде закріплено не в умовному чомусь на зразок Будапештського меморандуму, який можуть порушувати. А будуть серйозні гравці – Євросоюз, США, які закріплюють статус України в безпековій ситуації», - зазначив Президент.

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За його словами, такий план може бути для того, щоб вийти з «колапсу, у якому зараз перебуває Європа».

Зеленський запевнив, що має розуміння такого плану і збирався говорити про нього з Президентом США Джо Байденом.

Водночас на уточнююче запитання журналіста, чи цей план є планом до того, як Україна стане членом НАТО, чи альтернативним, глава держави пояснив: «Це план до того. Чому? Тому що цей план – він говорить про те, що ми сьогодні зупиняємо війну, сьогодні гарантуємо Україні безпеку, сьогодні вирішуємо питання енергетичної безпеки, окрім територіальної цілісності. І якщо ми сьогодні це робимо – це є швидка альтернатива. Вона не про геополітику, вона про людей, припинення пострілів, збереження життів, нашої армії».

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Водночас пізніше він додав, що це - питання діалогу з великими політичними гравцями й це «може бути швидкий план щодо членства України в НАТО або як альтернатива», який включатиме «гарантії військового характеру і енергетичну безпеку, і все інше».

«Ми можемо говорити про це, ми розуміємо європейські країни, які побоюються нашого членства в Альянсі. Але ми маємо отримати всі гарантії, щоб у майбутньому, через два-три роки, знову не опинитись у складній ситуації, коли Європа зніме санкції з Росії. А це дехто з європейців хоче зробити», - наголосив Президент

Разом із тим Зеленський уточнив, що такий план не може бути альтернативою нормандського формату, є «більш глобальним форматом», а те, що має вирішити «нормандська четвірка», стане частиною цього плану.

«Тому що нормандський формат – саме про схід України. Він не про Крим, не про «трубу», не про гарантії нашої безпеки, він не про членство в НАТО чи особливий статус партнерства з НАТО», - відзначив глава держави.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що робить усе можливе, аби не допустити заморожування війни на сході України.