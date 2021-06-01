Стефанчук оголосив у Раді про виключення Шевченка з фракції «Слуга народу»

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив про виключення народного депутата Євгенія Шевченка зі складу фракції «Слуга народу».

Про це перший віцеспікер сказав під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 1 червня, передає кореспондент Укрінформу.

«Відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради України та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» від 24 травня 2021 року повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» народного депутата України Шевченка Євгенія Володимировича», - оголосив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від «Слуги народу» більшістю голосів підтримали виключення з фракції Євгенія Шевченка, який у квітні зустрічався з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Шевченко 20 квітня написав у Телеграмі, що приїхав у Мінськ. У Телеграм-каналі «Пул первого» було оприлюднено фото і відео зустрічі Шевченка із Лукашенком.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що Шевченко не був делегований на проведення будь-яких перемовин у Білорусі.