Яценюк: Україна має запровадити санкції проти всього оточення Лукашенка

Яценюк: Україна має запровадити санкції проти всього оточення Лукашенка

Укрінформ
Наступним кроком української влади після закриття авіапростору для білоруських літаків має стати запровадження санкцій проти всього оточення Олександра Лукашенка.

Про це заявив експрем’єр-міністр України, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в інтерв’ю телеканалу ТВA, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу політсили.

«Після останніх подій ми можемо сміливо сказати, що в нас до кордону понад дві тисячі кілометрів з Росією, з ворожою державою, ще додалася тисяча кілометрів кордону з Білоруссю, яка так само представляє загрозу для України. І розмови були про те, що, ви знаєте, Лукашенко не пропустить російські танки. Ну як Лукашенко не пропустить російські танки, якщо Лукашенко повністю залежний від Росії, якщо Росія управляє Білоруссю?» – зазначив Яценюк.

Лідер «Народного фронту» наголосив, що Україна стоїть перед дуже серйозними викликами.

«Рішення української влади про заборону перельотів і про заборону використання білоруськими літаками авіапростору я повністю підтримую. Це правильне рішення. Але цього недостатньо. По факту необхідно ввести санкції на все оточення Лукашенка», – сказав він.

Яценюк нагадав, що нещодавно Радіо Свобода опублікувало матеріал про «одного з посібників Лукашенка, на прізвище Воробей». «Він є одним із ключових підрядників так званого «Великого будівництва» доріг в Україні. Він продає бітум і заробив 320 мільйонів гривень, українських грошей, на торгівлі з Україною від імені диктатора Лукашенка. Тому запровадження санкцій – це друге», – підкреслив він.

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«І третє – тут повинна бути відповідь всіх країн. Тому що в цій ситуації для України найбільша загроза. І Європа повинна це розуміти, і Америка повинна це розуміти. Це означає, що всі повинні об’єднатися і тиснути не на Лукашенка, не тільки на Лукашенка. Там є ключова фігура – це Путін, який покриває Лукашенка», – підсумував лідер «Народного фронту».

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Як повідомлялося, 23 травня влада Білорусі під приводом можливого теракту на борту вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Після приземлення були заарештовані опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

Євросоюз і США засудили дії білоруської влади та вимагають звільнення Протасевича і Сапеги.

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