Із послом Бештою у Бангкоку прощатимуться три дні

Церемонія прощання з послом України в Таїланді Андрієм Бештою розпочнеться 1 червня у храмі Тхепсірін міста Бангкок і проходитиме упродовж трьох днів, після чого 5 червня відбудеться кремація.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці посольство України в Таїланді.

«Церемонія прощання з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Таїланд Бештою Андрієм Петровичем проходитиме у храмі Тхепсірін міста Бангкок впродовж трьох днів - 1, 2, 4 червня. Початок церемонії прощання 1 червня о 18 год.», - йдеться у повідомленні.

У посольстві додали, що церемонія кремації відбудеться 5 червня о 14 годині.

Як повідомлялося, 30 травня стало відомо про смерть Надзвичайного та Повноважного Посла України у Королівстві Таїланд Андрія Бешти.

Поліція Таїланду повідомила, що Бешта був знайдений мертвим у своєму номері в готелі на острові Ко-Ліпе. Згідно з попередніми даними, не виявлено ознак насильницької смерті.

Тіло Бешти відправили спочатку до місцевої лікарні для розтину, а потім перевезли до лікарні столиці Таїланду для подальшого розслідування причини смерті.

За даними МЗС, Андрій Бешта з листопада 2015 року обіймав посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Таїланді, а з 2017 року був також послом України в Лаосі та М’янмі за сумісництвом.

Андрій Бешта народився 14 грудня 1976 року. Працював у Департаменті ООН та інших міжнародних організацій МЗС України.