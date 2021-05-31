Кулеба хоче обговорити з ЄС майбутнє Східного партнерства

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Східне партнерство наразі не є форматом, який дає змогу ефективно задовольняти національні інтереси України, і має намір обговорити його майбутнє з ЄС.

Про це глава МЗС заявив під час спільного засідання комітетів Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу та з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нинішньому вигляді Східне партнерство не є форматом, який дозволяє ефективно задовольняти національні інтереси Української держави. Відповідно, ми будемо говорити з Європейським Союзом про майбутнє Східного партнерства, але ми не вступимо в цей діалог до того, поки не синхронізуємо своє бачення з парламентаріями", - зазначив міністр.

Він додав, що братиме участь на найближчому засіданні парламентського комітету і сподівається на предметну розмову.

"Річ у тім, що на тлі подій у Білорусі, на тлі нещодавнього збройного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном усе важче стає уявити, яким чином Східне партнерство може функціонувати в нинішньому форматі. І, на думку України, ми повинні зосередитися на вирішенні своїх національних завдань європейської інтеграції, повинні чітко координуватися з тими країнами, які поділяють цілі європейської інтеграції", - наголосив Кулеба.

Міністр нагадав, що нещодавно Київ відвідали міністри закордонних справ Молдови та Грузії, спільно з якими в Києві створено Асоційоване тріо для координації дій на треку європейської інтеграції, зокрема й у політиці сусідства, у Східному партнерстві.

"Ми маємо з європейської інтеграції отримувати максимальні стратегічні вигоди для України, і цей процес має бути структурований таким чином, щоб не відволікати Європейський Союз від досягнення стратегічної мети України - членства в ЄС", - додав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови Дмитро Кулеба, Давід Залкаліані та Ауреліу Чокой 17 травня у Києві підписали меморандум про створення Асоційованого тріо задля спільної успішної євроінтеграції.