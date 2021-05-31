Рада на тижні планує заслухати міністра соцполітики

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді 4 червня планується заслухати міністра соціальної політики Марину Лазебну.

Про це повідомив Голова ВР Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради, передає кореспондент Укрінформу.

"Згідно з тими пропозиціями, які прозвучали, я думаю, що на цьому тижні варто заслухати міністра Лазебну, що пропонував Корнієнко (перший заступник голови фракції партії "Слуга народу", - ред.)", - сказав Разумков.

Спікер також зазначив, що 18 червня під час години запитань до уряду планується заслухати інформацію Кабінету Міністрів щодо тарифної політики.

Раніше перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував запросити Марину Лазебну на годину запитань до уряду 4 червня "у контексті Дня захисту дітей, щоб вона прозвітувала про ті моменти, які відбуваються в цій сфері".

"Крім цього, у нас залишилися незавершені питання щодо річниці Чорнобильської катастрофи, захисту цих категорій населення, і я думаю, що є багато питань щодо пенсійної реформи, щодо субсидій. Такий міністр точно має частіше бувати у Верховній Раді", - сказав депутат.