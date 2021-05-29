Данілов сказав, про що говоритимуть під час зустрічі глав РНБО у Вільнюсі

У зв’язку із загрозою введення російських військ на територію Білорусі секретарі РНБО країн Балтії, Польщі та України проведуть зустріч у Вільнюсі.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.

«Сьогодні саме Росія зацікавлена в тому, щоб те дійство, яке сьогодні відбувається навколо Білорусії, щоб так відбувалось. Для нас це дуже великий виклик, і тому ми на сьогодні, принаймні я маю доручення Президента, я вже у понеділок маю відбути до Вільнюса. Там має бути зустріч п’яти секретарів РНБО країн Балтії, Польщі та України. Якщо російські війська зайдуть на територію Білорусі, якщо там буде присутність російської армії – це 1084 км додаткового кордону. Для нас це виклик з урахуванням того, що у нас відбувається в Донецькій та Луганській області, в окупованому Криму», - заявив Данілов, додавши, що Російська Федерація робить все можливе для того, щоб захопити Білорусь.

Він назвав актом державного тероризму факт захоплення літака компанії Ryanair з громадянами Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії та масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.