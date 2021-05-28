Посольство Азербайджану провело прийом з нагоди Дня Республіки

Головне державне свято Азербайджану - День Республіки - відзначило у п'ятницю посольство Азербайджанської Республіки в Україні, організувавши прийом у київському готелі “Інтерконтиненталь»

Як передає кореспондент Укрінформу, на заході посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова нагадала, що 28 травня 1918 року, 103 роки тому, була проголошена Азербайджанська Демократична Республіка (АДР), яка стала першою світською державою на мусульманському Сході та проіснувала 23 місяці.

За словами дипломатки, це було для азербайджанців історичною подією і за майже два роки було чимало зроблено для становлення азербайджанської нації.

У 1918 році були встановлені й дипломатичні зв’язки між УНР та АДР, зазначив заступник міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Дмитро Сенік.

За його словами, на сьогодні Азербайджан - надійний друг і стратегічний партнер України, між лідерами обох держав встановлені довірливі відносини та контакти.

Сенік підтвердив, що найближчим часом планується візит Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля до Азербайджану, а також висловив впевненість у «спільній історії успіху» двох країн.

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У свою чергу Ахундова підкреслила, що після візиту Президента України Володимира Зеленського наприкінці 2019 року двосторонні відносини Києва та Баку «вийшли на новий рівень». Утім, на її думку, потенціал співпраці в економічній та торговельній сферах ще неповністю розкритий.

Фото: Наталія Костіна, Укрінформ