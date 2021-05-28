Україну відвідають троє сенаторів США
Про це повідомляє посольство США в Україні, передає Укрінформ.
“В Україні сенатори заохочуватимуть продовження реформ для зміцнення її демократії та висловлять солідарність з Україною, яка продовжує стикатися з дедалі агресивнішою Росією”, - зазначається у повідомленні.
Під час свого візиту сенатори зустрінуться з представниками громадянського суспільства та українського уряду і будуть спілкуватися з пресою.
Сенатори також відвідають Литву для зустрічі з очільницею білоруської опозиції Світланою Тихановською та міністром закордонних справ Литви Габріеліусом Ландсбергісом.
Шахін і Портман відвідають Грузію, щоб переказати двопартійне повідомлення про те, що Сполучені Штати підтримують народ Грузії у його зусиллях зі зміцнення демократії.
Сенатори впевнені, що цей візит стане чітким повідомленням про прагнення США відбудувати трансатлантичні відносини. Зокрема, Шахін наголосила, що Україна і Грузія є важливими партнерами США проти дедалі агресивнішої Росії, і дуже важливо заохотити політичних лідерів продовжувати необхідні реформи для зміцнення демократії.
“Ми підтримуємо Україну і Грузію в їх бажанні досягти своїх євроатлантичних цілей, і США прагнуть зіграти свою роль, щоб допомогти втілити членство в НАТО та ЄС”, - сказала вона.
Зазначається, що Джін Шахін (представниця партії демократів, штат Нью-Гемпшир), яка очолить двопартійну делегацію Конгресу, входить до складу комітету із закордонних відносин Сенату і є головою підкомітету з європейської та регіональної безпекової співпраці.
Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебував у Києві з візитом, під час якого він провів низку зустрічей з топпосадовцями та громадськими діячами України.