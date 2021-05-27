Зеленський проведе телефонну розмову з президенткою Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проведе сьогодні телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо порядку денного президента Єврокомісії, сьогодні у другій половині дня пані фон дер Ляєн матиме телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським», - сказав речник.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні стало відомо про лист за підписом керівника кабінету президента Єврокомісії на ім’я Президента України з негативною відповіддю на запрошення взяти участь у саміті Кримської платформи та заходах з відзначення 30-ї річниці Незалежності України.

Офіційні представники Єврокомісії зазначали тоді, що цей лист, складений із порушенням протоколу, не був відправлений, тож президент Єврокомісії особисто надасть відповідь на запрошення Президента України. При цьому, як наголошував речник Єврокомісії, політика підтримки Євросоюзом України залишається незмінною.