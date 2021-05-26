Уряд призначив Висоцького першим заступником міністра агрополітики

Кабінет Міністрів призначив Тараса Висоцького першим заступником міністра аграрної політики та продовольства.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження уряду №506-р оприлюднене на Урядовому порталі.

"Призначити Висоцького Тараса Миколайовича першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України", - йдеться у документі.

Водночас, згідно з розпорядженням №501-р, Висоцький звільнений з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Як повідомлялося, Міністерство агрополітики, відновлене у 2021 році, інституційно розпочне свою роботу наприкінці травня. Кабінет Міністрів повернув Мінагрополітики будівлю на вул. Хрещатик, 24, яка перед цим була в управлінні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства під час об'єднання відомств.

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Верховна Рада на засіданні 15 квітня ухвалила в цілому закон, яким розблокувала роботу Міністерства агрополітики та спрямувала до нього 6,86 млрд грн.