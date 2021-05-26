Уряд призначив Висоцького першим заступником міністра агрополітики

Уряд призначив Висоцького першим заступником міністра агрополітики

Укрінформ
Кабінет Міністрів призначив Тараса Висоцького першим заступником міністра аграрної політики та продовольства.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження уряду №506-р оприлюднене на Урядовому порталі.

"Призначити Висоцького Тараса Миколайовича першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України", - йдеться у документі.

Водночас, згідно з розпорядженням №501-р, Висоцький звільнений з посади заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Як повідомлялося, Міністерство агрополітики, відновлене у 2021 році, інституційно розпочне свою роботу наприкінці травня. Кабінет Міністрів повернув Мінагрополітики будівлю на вул. Хрещатик, 24, яка перед цим була в управлінні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства під час об'єднання відомств.

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Верховна Рада на засіданні 15 квітня ухвалила в цілому закон, яким розблокувала роботу Міністерства агрополітики та спрямувала до нього 6,86 млрд грн.

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