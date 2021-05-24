КСУ продовжить розгляд справи про можливість покарання Президента за порушення карантину

КСУ цього тижня продовжить розгляд справи за поданням Верховного Суду щодо офіційного тлумачення норми Конституції про можливе притягнення Президента до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомила заступниця голови парламентського Комітету з питань правової політики, представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

“Цього тижня Конституційний Суд відповідно до оприлюдненого порядку денного продовжить розгляд таких справ ... за конституційним поданням Верховного Суду щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 105 Конституції України щодо питання про можливість притягнення Президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання ним повноважень”, - зазначила Совгиря.

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Як повідомлялося, необхідність офіційного тлумачення КС обумовлена розглядом Хмельницьким міськрайонним судом справи про притягнення Президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину під час перебування у Хмельницькому.

Зокрема, 10 червня 2020 року Президент Зеленський заявив, що за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину йому виписали штраф.

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Глава держави 3 червня 2020 року відвідав кав'ярню у Хмельницькому. Разом із Президентом за одним столиком у кафе були щонайменше ще п'ятеро осіб. При цьому на той момент діяла заборона на надання послуг громадського харчування в приміщеннях. Дозволялося працювати тільки літнім майданчикам, зокрема під тентами, а за одним столом дозволялося перебувати не більш ніж чотирьом відвідувачам одночасно.

Статті 105 Конституції передбачає, що Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.