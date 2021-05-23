Кулеба обговорив евакуацію українців із сектору Газа з главою МЗС Єгипту

На запит української сторони відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Єгипту Самехом Шукрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

"Глава української дипломатії високо оцінив миротворчі зусилля Єгипту та особисто Президента Абдель Фаттаха ас-Сісі у сприянні припиненню вогню між Сектором Газа та Ізраїлем, а також висловив сподівання, що жертви серед цивільного населення припиняться, у регіоні запанує мир і продовжаться пошуки формули мирного співіснування", - йдеться у повідомленні.

Сторони приділили особливу увагу питанню евакуації громадян України з сектору Газа через Єгипет. Кулеба висловив вдячність єгипетській стороні за зусилля з організації, спільно з українським посольством у Каїрі, необхідних екстрених безпекових та логістичних заходів.

Шукрі запевнив, що влада Єгипту усвідомлює нагальність запиту України на евакуацію і докладає всіх зусиль для сприяння успішному вивезенню українців із сектору Газа.

Співрозмовники розглянули інші актуальні питання двосторонніх відносин і домовилися про обмін високими візитами.

Глава єгипетської дипломатії поінформував про кроки, які влада Єгипту здійснює для гарантування безпеки іноземних туристів під час пандемії COVID-19. У цьому контексті глава МЗС України зауважив, що Єгипет завжди був і залишається комфортним напрямом для відпочинку громадян України, та повідомив, що український уряд і надалі вітатиме збільшення кількості українських туристів в Єгипті.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ розраховує найближчим часом розпочати евакуацію громадян України із зони конфлікту в секторі Газа, нині близько 140 українців виявили бажання повернутися на Батьківщину.

Ізраїль і радикальний рух ХАМАС 20 травня домовилися про припинення вогню у ніч проти п'ятниці, 21 травня. За даними ЗМІ, станом на ранок п'ятниці домовленостей дотримуються обидві сторони.

7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 10 загиблих унаслідок обстрілу.

Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа.

За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 особи, ще 6046 дістали травми.

Міністерство закордонних справ України 21 травня привітало набуття чинності угоди про припинення вогню між Ізраїлем і радикальним рухом ХАМАС.