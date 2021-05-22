Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля»

У понеділок, 24 травня, розпочинається Всеукраїнський форум "Україна 30. Земля", який триватиме три дні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на організаторів форуму.

Участь у форумі візьме Президент Володимир Зеленський.

Також учасниками заходу стануть міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі та інші.

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Під час форуму темами для обговорення будуть: головні пріоритети та переваги від запуску ринку; як ринок сприятиме очікуванням аграріїв у питаннях зрошення земель, агрострахування та кредитування; як запуск ринку землі може бути вигідним людям, які працюють на землі - фермерам.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому Зеленський дав старт серії із 30 масштабних щотижневих форумів у форматі діалогу з суспільством про життєво важливі для країни питання.

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У березні організатори призупинили проведення заходів через локдаун в Києві.

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Відновили роботу щотижневі форуми із 11 травня.