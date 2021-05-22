Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля»
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на організаторів форуму.
Участь у форумі візьме Президент Володимир Зеленський.
Також учасниками заходу стануть міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі та інші.
Під час форуму темами для обговорення будуть: головні пріоритети та переваги від запуску ринку; як ринок сприятиме очікуванням аграріїв у питаннях зрошення земель, агрострахування та кредитування; як запуск ринку землі може бути вигідним людям, які працюють на землі - фермерам.
Як повідомляв Укрінформ, у лютому Зеленський дав старт серії із 30 масштабних щотижневих форумів у форматі діалогу з суспільством про життєво важливі для країни питання.
У березні організатори призупинили проведення заходів через локдаун в Києві.
Відновили роботу щотижневі форуми із 11 травня.