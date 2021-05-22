Кабмін перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Кабмін перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Укрінформ
Кабінет Міністрів України перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Міністерство економіки України. 

Як передає Укрінформ, про це йдеться у тексті постанови № 504 від 21 травня, що опублікована на Урядовому порталі.

“Перейменувати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Міністерство економіки України”, - ідеться у документі.

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Згідно з постановою, Міністерству економіки у місячний строк необхідно подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають із цієї постанови.

Крім того, на урядовому порталі опубліковано розпорядження про звільнення Олексія Любченка з посади Голови Державної податкової служби України у зв’язку з переходом на іншу роботу.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 травня Верховна Рада призначила Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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