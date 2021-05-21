Новому міністру енергетики призначили трьох заступників

Кабінет Міністрів на засіданні у п'ятницю за поданням міністра енергетики Германа Галущенка призначив Юрія Власенка першим заступником міністра енергетики та Олексія Куракова - заступником глави відомства.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Міненерго.

«Наша основна мета, як неодноразово зазначав міністр, – перехід від кризового реагування на нагальні проблеми до планових, прогнозованих стратегічних змін у галузі. Однією з моїх ключових задач буде поглиблення діалогу з учасниками ринку та міжнародними партнерами», – розповів про свої майбутні обов’язки у Міністерстві Юрій Власенко.

Олексій Кураков опікуватиметься питаннями вугільної галузі та її реформування.

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«Найголовніше моє завдання – це комплексне вирішення проблем, що накопичувалися у галузі роками», – сказав він.

Зазначається, що Юлію Підкоморну КМУ призначив на посаду заступника міністра енергетики 19 травня.

Вона впевнена, що політика Міністерства має базуватися на «послідовній позиції із забезпечення енергонезалежності та енергетичної безпеки нашої країни».

Новопризначені заступники мають багаторічний досвід в енергетиці та є фахівцями у галузі.

Власенко з 2015 року працював в апараті НКРЕКП, спеціалізувався на електроенергетиці.

Кураков має понад 15 років досвіду роботи на управлінських посадах у підприємствах вугільної галузі, а також підприємствах теплової генерації.

Підкоморна працювала у Міністерстві енергетики з 2015 року. З 2016 року виконувала обов’язки державного секретаря Міністерства, у 2018-2019 обіймала посаду заступника міністра.

Як повідомлялося, Верховна Рада 29 квітня на пленарному засіданні призначила Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України. Новопризначений міністр задекларував 5,145 млн гривень доходів за минулий рік, найбільшу частку з яких склали гонорари від Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торговій палаті.