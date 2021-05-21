САП оскаржить виправдувальний вирок ексдепутату у справі про компенсацію за житло

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить виправдувальний вирок колишньому народному депутату України у справі про компенсацію у 543 тис. грн за винайм номеру у готелі «Київ».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України у Телеграмі.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить виправдувальний вирок Вищого антикорупційного суду від 21 травня 2021 року у справі про обвинувачення народного депутата України VIII скликання у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ» у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла", - ідеться у повідомленні.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, САП оскаржить його у суді апеляційної інстанції.

"Прокурори САП та детективи НАБУ в ході досудового розслідування зібрали достатньо доказів, які свідчать про вчинення народним депутатом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Так, незважаючи на наявність у власності квартири у столиці, депутат отримав з державного бюджету в якості компенсації 543,9 тис. гривень", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня Вищий антикорупційний суд виправдав екснародного депутата в отриманні компенсації у розмірі 543 тис. 900 грн на житло. За даними джерел агентства, суд виправдав колишнього депутата від "Народного фронту" Андрія Левуса.