Кулеба застеріг від очікування «якихось див» від ЄС у протидії Росії

Можливості Європейського Союзу в протидії Російській Федерації є незрівнянно меншими, ніж можливості США, тому Україні в цьому сенсі не слід очікувати «якихось див» від ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо НВ, повідомляє Укрінформ.

Кулеба зауважив, що до 2014 року в ЄС взагалі не було жодної узгодженої політики щодо Росії – цю тему віддали на відкуп державам-членам.

«Саме російська агресія проти України змінила цю ситуацію, і з’явилася якась цілісна політика. Але можливості Європейського Союзу в протидії Російській Федерації є незрівнянно меншими, ніж можливості США, і ми не повинні очікувати якихось див від ЄС. На що ми можемо розраховувати – це масштабна і дієва підтримка реформ в Україні і розвиток торгівлі між Україною і ЄС», - сказав Кулеба.

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Очільник МЗС відзначив, що це «дуже важливо і дуже добре», бо теж працює на зміцнення України.

Водночас він констатував, що Європейський Союз – дуже складне політичне утворення, тому коли доходить до «силових» акцій у вигляді секторальних санкцій або жорстких сигналів, то тут одразу починаються проблеми, бо рішення в ЄС ухвалюються консенсусом.

«Треба з усіма (членами ЄС) домовлятися, і поки вони домовляться, то там усе це розмивається і перетворюється на не таку гідну відповідь, яку ми очікували б в Україні», - зазначив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час візиту до Брюсселя провела переговори з ЄС у форматі Політико-безпекового комітету та поінформувала європейських партнерів про розвиток ситуації на сході, що набуло особливого значення в контексті формування нової стратегії ЄС у відносинах з Російською Федерацією.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель у лютому здійснив візит до Москви з метою донести до Кремля занепокоєння ЄС ув’язненням опозиціонера Олексія Навального та жорстоким придушенням акцій на його захист, а також звірити позиції напередодні стратегічної дискусії на рівні глав держав і урядів ЄС щодо подальших відносин з Російською Федерацією.

В ході цього візиту європейський дипломат стикнувся з обструкцією та провокаціями з боку приймаючої сторони. Боррель визнав, що керівництво Російської Федерації бачить у базових демократичних цінностях ЄС екзистенційну загрозу для себе та взяло курс на ескалацію напруги у відносинах з Євросоюзом.

Стратегічна дискусія щодо відносин з Росією на рівні Європейської Ради, що планувалася у березні, була перенесена у зв’язку з різким сплеском коронавірусу. Як очікується, таку дискусію лідери держав Євросоюзу проведуть під час спеціальної «фізичної» зустрічі 24-25 травня.