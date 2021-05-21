Разумков відкрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання парламенту в п'ятницю.

У сесійній залі зареєструвалися 154 народні депутати, передає кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Традиційно у п'ятницю на початку засідання розпочнеться година запитань до уряду.

Парламентарії заслухають звіт Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про виконання постанови ВР щодо боротьби з COVID-19.

Депутати також розглянуть проєкт постанови "Про Звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

До розгляду в першому читанні планується законопроєкт №5459 (та альтернативні) "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України".