Шмигаль у п’ятницю прозвітує у Раді про боротьбу з коронавірусом

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у п’ятницю, 21 травня, прозвітує перед парламентом про виконання постанови щодо боротьби з COVID-19.

Про це сказав Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в інтерв’ю телеканалу «Прямий», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«По-перше, давайте будемо відверті, відповідальність лежить не лише на міністрові охорони здоров’я, чи то Степанов, чи то Ляшко. Відповідальність у першу чергу знаходиться в зоні відповідальності, вибачте за таку тавтологію, Кабінету Міністрів України, бо дуже багато долучено до цього процесу міністерств. І завтра у Верховній Раді саме Прем’єр-міністр буде звітувати про виконання постанови Верховної Ради щодо боротьби з COVID-19», - підкреслив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.

Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що робота Степанова у сфері організації вакцинації проти COVID-19 була неефективною.

20 травня Верховна Рада 262 голосами призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.