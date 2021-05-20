Яценюк прокоментував слова Президента про ймовірність роботи в уряді

Прем’єр-міністр 2014-2016 років, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк заявив, що «не збирався і не збирається» працювати в команді Президента Володимира Зеленського.

Про це політик сказав, коментуючи слова Зеленського про те, що він не має наміру запрошувати у свою команду Володимира Гройсмана, Арсенія Яценюка і Юлію Тимошенко, передає Укрінформ з посиланням на сайт партії «Народний фронт».

Як зазначається у повідомленні, під час сьогоднішньої пресконференції у відповіді на запитання журналіста Президент згадав прізвище Яценюка. «Сказав, що у його команді не буде людей «з таким досвідом». З яким саме - Володимир Зеленський не уточнив», - зазначив лідер «Народного фронту».

«Мій досвід в уряді - взяти відповідальність за країну, проти якої ведеться сухопутна військова операція, триває гаряча фаза війни. Мій досвід - це взяти відповідальність за країну, на рахунках якої 108 тис. грн. Мій досвід - це прийняти країну розграбовану, знищену, без вертикалі влади. Без армії, з корумпованою міліцією, з російським газовим зашморгом на шиї країни, з непосильним державним боргом, із загрозою зупинки виплат зарплат і пенсій людям», - зазначив Яценюк.

Він наголосив, що передав країну зі зростаючою економікою, з відродженою армією, зменшеним державним боргом та 90 млрд грн на рахунках: «З Угодою про Асоціацію з ЄС, виконаними вимогами для безвізу, енергетично незалежну від країни-агресора та санкціями проти РФ».

«Незалежні аналітичні організації з цифрами довели, що жоден уряд не повторив того темпу реформ моїх урядів 14-16 років», - зауважив він, уточнивши, що «не збирався і не збирається у команду Зеленського».

«Довіра народу, а не окремих персоналій - ось мета справжнього політика. І ця довіра має бути отримана на виборах», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський сказав на пресконференції у четвер, що не має наміру запрошувати у свою команду політиків, які свого часу обіймали посаду прем'єр-міністра та мають великий політичний досвід: Володимира Гройсмана, Арсенія Яценюка і Юлію Тимошенко.

«Якщо ви маєте на увазі людей з потужним досвідом, таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко, то таких людей із таким досвідом ви не побачите (у владі – ред.)», - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи розглядає він таку можливість.

При цьому Президент висловив переконання, що чинний уряд, враховуючи складні часи, працює непогано.