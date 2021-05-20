Держдачі: Зеленський обіцяє концепцію про те, хто там має жити і за яких умов

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде підготовлена концепція щодо того, хто має жити на державних дачах та за яких умов.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він заявив на пресконференції.

"У нас буде концепція, ми її представимо суспільству щодо Конча-Заспи, щодо ВДНГ, щодо Пущі-Водиці, буде дійсно концепція. Ми обов'язково зробимо презентацію цієї концепції, хто там має жити, за яких умов, що дуже важливо", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, пресконференція Зеленського з нагоди 2-ї річниці президентства проходить на державному підприємстві "Антонов".