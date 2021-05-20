Кличко заявляє, що не вів жодних розмов про президентські вибори

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що жодних розмов про президентські вибори ні з ким не вів.

Як передає Укрінформ, про це Кличко розповів в інтерв'ю УП.

"Я відверто скажу, що розмов про президентські вибори я ні з ким не вів. У мене немає виборчого штабу, який готує мене до президентських виборів", - зазначив він.

Кличко зауважив, що вибори президента будуть через 3 роки. "Я ніколи не говорив, що буду на наступних виборах балотуватися у президенти", - сказав він.

Також Кличко повідомив, що його політична партія готується до наступних парламентських виборів. "У мене немає передвиборчого штабу. Але є інша складова: закінчення виборів означає підготовку до наступних виборів. І я говорю про це зараз відкрито: ми готуємося до наступних парламентських виборів", - розповів він.

Як повідомляв Укрінформ, Кличко не виключає, що в ОП можуть боятися його президентських амбіцій.