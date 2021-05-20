Кличко заявляє, що не вів жодних розмов про президентські вибори

Кличко заявляє, що не вів жодних розмов про президентські вибори

Укрінформ
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що жодних розмов про президентські вибори ні з ким не вів.

Як передає Укрінформ, про це Кличко розповів в інтерв'ю УП.

"Я відверто скажу, що розмов про президентські вибори я ні з ким не вів. У мене немає виборчого штабу, який готує мене до президентських виборів", - зазначив він.

Кличко зауважив, що вибори президента будуть через 3 роки. "Я ніколи не говорив, що буду на наступних виборах балотуватися у президенти", - сказав він.

Читайте також: Кличко - про загострення відносин з ОП: Тут немає нічого особистого, лише політика

Також Кличко повідомив, що його політична партія готується до наступних парламентських виборів. "У мене немає передвиборчого штабу. Але є інша складова: закінчення виборів означає підготовку до наступних виборів. І я говорю про це зараз відкрито: ми готуємося до наступних парламентських виборів", - розповів він.

Читайте також: Кличко не виключає, що в ОП можуть боятися його президентських амбіцій

Як повідомляв Укрінформ, Кличко не виключає, що в ОП можуть боятися його президентських амбіцій.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-