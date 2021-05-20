У Раді призначають нових міністрів

У Раді призначають нових міністрів

Онлайн
Укрінформ
Депутати розглядають кадрові призначення в уряді
Так, на початку пленарного засідання народні депутати мають намір розглянути питання призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я, Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Також парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкти №2689 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права", №4079 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо удосконалення діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв".

Крім цього, порядок денний передбачає розгляд у першому читанні проєкту закону №4284 "Про дерадянізацію законодавства України".

Читайте також: Комітет Ради рекомендував призначити Кубракова міністром інфраструктури

О 16.00 планується проведення позачергового засідання. Порядок денний позачергового засідання передбачає розгляд восьми питань.

Раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія зазначав, що законопроєкти, які будуть розглянуті на цьому позачерговому засіданні, необхідні для продовження співпраці з МВФ.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-