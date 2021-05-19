Законопроєкт про статус НАБУ пройшов комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики рекомендує парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро у відповідність до вимог Конституції.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні в середу, передає кореспондент Укрінформу.

"Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні ухвалити за основу законопроєкт №5459-1, інші законопроєкти відхилити і скоротити строки для подання пропозицій до другого читання наполовину для того, щоб ми могли оперативно по цьому рухатися і далі не затягувати", - оголосила проєкт рішення голова комітету Анастасія Радіна.

Таку пропозицію підтримали більшість членів комітету.

Авторами законопроєкту №5459-1 "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України" є голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, його заступник Олександр Корнієнко, Анастасія Радіна, а також заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Як ідеться в пояснювальній записці, проєкт закону №5459-1 спрямований на усунення суперечностей між Конституцією та Законом «Про Національне антикорупційне бюро України», а також на пов’язане з цим забезпечення гарантій незалежності для Національного бюро.

Законопроєктом пропонується визначити статус Національного антикорупційного бюро України як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, а також передбачити, що набуття НАБУ статусу центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом не потребує будь-яких додаткових заходів, пов’язаних з ліквідацією або реорганізацією органу, вчинення будь-яких дій щодо його працівників тощо.

Проєкт закону встановлює особливості порядку взаємодії Національного бюро із Кабінетом Міністрів, центральними органами виконавчої влади з метою унеможливлення втручання Кабінету Міністрів України у діяльність НАБУ.

Законопроєкт має визначити повноваження Кабінету Міністрів щодо призначення на посаду директора НАБУ та звільнення з цієї посади за наявності встановлених законом підстав.

Передбачається, що конкурсний добір на посаду директора бюро організовує та проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб, із яких три визначаються Кабінетом Міністрів та ще три – визначаються Кабміном на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

Пропонується також визначити, що зовнішню оцінку ефективності діяльності Національного бюро проводить комісія у складі трьох осіб, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

З метою усунення правової невизначеності щодо правового статусу особи, яка займає посаду директора НАБУ, що виникла у зв’язку з Рішенням Конституційного суду України 9-р/2020, визначається, що особа, призначена на посаду директора Національного бюро, продовжує здійснювати всі повноваження директора бюро до моменту призначення очільника відомства за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади у порядку, встановленому статтею 7 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України».

Як повідомляв Укрінформ, Конституційний суд восени 2020 року визнав неконституційною процедуру призначення директора НАБУ, яка була визначена у профільному законі. Згідно з нею президент призначав директора бюро одноособово з-поміж претендентів, відібраних конкурсною комісією.