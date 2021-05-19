На Банковій не виключають, що зустріч Зеленського і Байдена може відбутися в Європі

Заступник керівника ОП Ігор Жовква не виключає, що в графіках Президента України Володимира Зеленського і Президента США Джо Байдена може з’явитися можливість для зустрічі під час запланованого в червні візиту Байдена в Європу.

Як передає Укрінформ, таку думку Жовква висловив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Графік Президента Байдена, якщо говорити про його турне Європою, яке планується в червні, ще визначається. Тому, безумовно, якщо така можливість з'явиться у графіках обох президентів, то така зустріч відбудеться», — заявив він.

Як повідомлялося, 14 травня посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що українське посольство у Вашингтоні і американське в Києві працюють над підготовкою зустрічі Зеленського і Байдена.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна буде рада прийняти з візитом Президента США Джо Байдена.

Під час своєї каденції на посаді віцепрезидента США Джо Байден кілька разів відвідував Україну.