Україну відвідає співголова німецької партії «Зелені»

Співголова німецької партії «Зелені» Роберт Габек здійснить візит в Україну наступного тижня.

Про це Укрінформу повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник.

Плануються, що протягом чотириденного візиту, 23-27 травня, відбудуться зустрічі у Києві з вищим керівництвом держави, зокрема з Президентом, а також поїздка на схід.

«Надзвичайно важливо, що саме зараз, у самий розпал виборчої кампанії до Бундестагу, співголова партії «Зелених» Роберт Габек прийняв запрошення здійснити цей без перебільшення історичний візит до України. Візит парламентської делегації цієї партії в Україну є знаком підтримки і солідарності з Україною», - підкреслив посол.

Фото: Офіс Президента

Мельник нагадав, що Володимир Зеленський був першим главою іноземної держави, який 18 червня 2019 року, одразу ж після інавгурації, під час перебування у Берліні відвідав штаб-квартиру партії «Зелені» та зустрівся з її лідером Робертом Габеком, і вже тоді запросив його відвідати нашу державу. Саме з того часу і вдалося започаткувати дійсно дуже тісний і довірливий діалог з керівництвом цієї партії, додав посол.

Фото: Офіс Президента

За його словами, протягом останніх місяців вдалося істотно інтенсифікувати контакти зі співголовою «Зелених». Зокрема, Габек кілька разів відвідував Посольство України, востаннє – 18 травня. Він дуже жваво цікавився ситуацією в Україні, мирним процесом, перспективами членства України в ЄС та НАТО, а також наданням Києву оборонного озброєння, розкрив посол деякі деталі розмови.

«І хоча позиція «Зелених» стосовно майбутнього вступу нашої держави до Євросоюзу та Альянсу і досі лишається доволі стриманою, ми все ж вбачаємо додаткові шанси для суттєвого прогресу на євроінтеграційному шляху саме після парламентських виборів у ФРН у вересні 2021року», - зазначив Мельник.

Особливо приємним, за його словами, є те, що окрім політичних зустрічей з вищим керівництвом у Києві делегація відвідає Маріуполь та Широкине, щоб на власні очі побачити страждання, які принесла на українську землю московська агресія.

Лідера партії будуть супроводжувати впливові депутати Бундестагу - зовнішньополітичний речник фракції «Зелених» Омід Нуріпур і речник з питань Східної Європи Мануель Сарацин, а також депутатка Європарламенту Віола фон Крамон.

Як повідомлялося, партія «Зелені» наразі очолює передвиборчі перегони. Нещодавно з’їзд партії обрав свого кандидата в канцлери, ним стала Анналена Бербок, яку запропонував Габек, хоча сам, як дуже популярний політик, мав усі шанси повести партію на вибори. Якими би не були результати парламентських виборів наприкінці вересня, «Зелені» майже гарантовано увійдуть до майбутнього уряду ФРН.