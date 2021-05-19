На Банковій анонсували пресконференцію Зеленського - початок о 12:00
Укрінформ
Пресконференція Президента Володимира Зеленського розпочнеться у четвер о 12:00 на державному підприємстві «Антонов».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.
«У четвер, 20 травня, о 12:00 відбудеться пресконференція Президента України Володимира Зеленського», - ідеться в повідомленні.
Місцем проведення заходу визначено ДП «Антонов» за адресою: вул. Академіка Туполєва, 1.
Попередня велика пресконференція Президента відбулася 20 травня 2020 року. Місцем її проведення було обрано галявину біля Маріїнського палацу.
20 травня 2019 року проходила інавгурація Зеленського на посаді шостого Президента України.