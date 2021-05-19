На Банковій анонсували пресконференцію Зеленського - початок о 12:00

На Банковій анонсували пресконференцію Зеленського - початок о 12:00

Укрінформ
Пресконференція Президента Володимира Зеленського розпочнеться у четвер о 12:00 на державному підприємстві «Антонов». 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

«У четвер, 20 травня, о 12:00 відбудеться пресконференція Президента України Володимира Зеленського», - ідеться в повідомленні.

Місцем проведення заходу визначено ДП «Антонов» за адресою: вул. Академіка Туполєва, 1.

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Попередня велика пресконференція Президента відбулася 20 травня 2020 року. Місцем її проведення було обрано галявину біля Маріїнського палацу.

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20 травня 2019 року проходила інавгурація Зеленського на посаді шостого Президента України.

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