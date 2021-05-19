Євросоюз і НАТО мають підтримати Україну та Грузію – польський дипломат

Країни-члени євроатлантичних структур мають підтримати своїх партнерів Україну та Грузію, які стикаються з російською агресією.

Про це сказав державний секретар з питань безпеки та східної політики МЗС Республіки Польща Марцін Пшидач під час Берлінської безпекової конференції 18 травня, передає кореспондент Укрінформу.

«І ЄС, і НАТО мають підвищити можливості протистояння сучасним загрозам, це включає підтримку сусідів і партнерів, таких як Україна та Грузія», - сказав Пшидач.

Він перерахував загрози останнього часу з боку Росії: військова активність на українському кордоні, в Криму, блокування частин Чорного та Азовського морів, агресивний шпіонаж, диверсії, гібридна активність на території країн НАТО, зокрема, підрив військових складів у Чехії тощо.

Все це підтверджує, за словами дипломата, необхідність консолідації зусиль країн-членів ЄС і НАТО. Лише згуртоване трансатлантичне суспільство може успішно відповісти на спільні глобальні виклики, такі як активність Росії та інших акторів.

Як указав Пшидач, країни євроатлантичного простору стають об’єктами гібридних атак, супротивники використовують проти них весь спектр гібридних інструментів: дезінформацію та кібератаки, порушення кордонів, корумпування еліт, використання енергетичної залежності. Нинішня криза, спричинена пандемією, лише посилили активність «гібридних гравців», додав представник МЗС Польщі.

Дипломат окремо згадав питання енергетичної безпеки та газопроводу «Північний потік 2»: «З нашої точки зору цей проєкт не може розглядатися як такий, що підтримує регіональну безпеку; він не тільки обходить країни Східної Європи, а й, на жаль, збільшує залежність ЄС від російських енергетичних ресурсів, а відтак іде проти європейських цінностей».

Він додав, що країни Східної та Центральної Європи мають спільне сприйняття загроз регіональній безпеці, що створює природне коло для регіональної кооперації у різноманітних форматах, метою яких є підвищення безпеки як усього євроатлантичного простору, так і його східного флангу.

Як повідомлялося, Берлінська безпекова конференція проходить у віртуальному форматі 18-19 травня. Участь у ній беруть близько 100 експертів у галузі безпеки та міжнародних відносин.