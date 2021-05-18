Шмигаль обговорив зі спікеркою Сейму Латвії двосторонню торгівлю та протидію COVID-19

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та спікерка Сейму Латвійської Республіки Інара Мурнієце обговорили розвиток двосторонньої співпраці та посилення стратегічного партнерства між країнами.

Про це йшлося під час зустрічі 18 травня в рамках робочого візиту латвійської делегації в Україну, повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

Як підкреслив Прем'єр, спільні візити представників влади Латвійської Республіки в Україну, як і виступи на підтримку в рамках багатосторонніх міжнародних заходів, стали чіткими сигналами солідарності з нашою державою на тлі суттєвої ескалації з боку Російської Федерації на східному кордоні України.

Шмигаль та Мурнієце порушили питання протидії COVID-19. Прем’єр-міністр України зазначив, що ефективно протистояти цьому виклику можна лише разом та спільними зусиллями міжнародної спільноти.

«У цьому зв’язку з цим дякую Латвії за підтримку в питанні допомоги країнам Східного партнерства, зокрема Україні, в отриманні вакцини від коронавірусу. Важливо надалі сприяти справедливому розподілу вакцин у межах міжнародних ініціатив», - відзначив глава уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що попри пандемію Україна продовжує впроваджувати реформи, зокрема судову, освітню й земельну.

«Уряд також продовжує реформу децентралізації. Все більше громад стають самодостатніми й багатшими, покращують свій життєвий простір та сервіси. Ми зацікавлені у розбудові потужних регіонів по всій країні», - наголосив він.

Сторони обговорили розвиток торговельно-економічних відносин. Шмигаль зауважив, що Україна й Латвія мають великі перспективи динамічного розвитку в цьому напрямку, а обсяг двосторонньої торгівлі товарами станом на 1 березня 2021 року становив 58,5 млн доларів.

«Переконаний, що ці цифри можна щорічно збільшувати щонайменше удвічі», - відзначив Прем’єр-міністр.

Шмигаль також позитивно оцінив відновлення роботи в Україні представництва Агентства інвестицій та розвитку Латвії (LIAA) та наголосив, що діяльність представництва сприяє покращенню торгової взаємодії та реалізації проєкт з нарощування спільних виробничих потужностей.

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Співпраця України та Латвійської Республіки розширюється й на рівні бізнесових кіл, зазначив Прем’єр-міністр і запросив також латвійський бізнес «брати активну участь у ділових та виставкових заходах, що проводяться в Україні».

Очільник уряду подякував Латвії й за принципову підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. А також - за підтвердження участі президента Латвійської Республіки Егілса Левітса в інавгураційному саміті «Кримської платформи».

«Для України надзвичайно важливо консолідувати міжнародні зусилля для досягнення стратегічної мети - деокупації Криму», - підкреслив Прем’єр-міністр.

Зі свого боку Мурнієце зазначила, що Латвія допомагатиме Україні у впровадженні реформ та надалі підтримуватиме цілеспрямовану інтеграцію України в Європейський Союз і НАТО.

Як повідомлялося, голова Сейму Латвійської Республіки Інара Мурнієце 17-20 травня перебуває в Україні з офіційним візитом.

Фото: kmu.gov.ua