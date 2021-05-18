Верховний Суд взявся за позов Козака про оскарження санкцій
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.
«18 травня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи № 9901/39/21 за позовом Тараса Козака, який оскаржує указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"», а саме додатка № 1, відповідно до якого застосовано санкції до позивача», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час судового засідання представник Служби безпеки України поінформував, що на адресу Верховного Суду надіслано документи (які підтверджують наявність правових підстав для застосування до позивача санкцій), відомості в яких становлять державну таємницю, та просив залучити їх до матеріалів справи.
Суд задовольнив клопотання представника СБУ і залучив документи до матеріалів справи.
Також Верховний Суд ухвалою задовольнив клопотання трьох суддів, які входять до складу судової колегії, про самовідвід через відсутність у них доступу до державної таємниці. Цю адміністративну справу передано для здійснення повторного автоматизованого розподілу між суддями Касаційного адміністративного суду у складі ВС, які мають доступ до державної таємниці.
Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції, серед іншого, передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.
Крім того, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.