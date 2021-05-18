Верховний Суд взявся за позов Козака про оскарження санкцій

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи за позовом народного депутата від «ОПЗЖ» Тараса Козака про оскарження указу Президента Володимира Зеленського щодо застосування санкцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

«18 травня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи № 9901/39/21 за позовом Тараса Козака, який оскаржує указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"», а саме додатка № 1, відповідно до якого застосовано санкції до позивача», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час судового засідання представник Служби безпеки України поінформував, що на адресу Верховного Суду надіслано документи (які підтверджують наявність правових підстав для застосування до позивача санкцій), відомості в яких становлять державну таємницю, та просив залучити їх до матеріалів справи.

Суд задовольнив клопотання представника СБУ і залучив документи до матеріалів справи.

Також Верховний Суд ухвалою задовольнив клопотання трьох суддів, які входять до складу судової колегії, про самовідвід через відсутність у них доступу до державної таємниці. Цю адміністративну справу передано для здійснення повторного автоматизованого розподілу між суддями Касаційного адміністративного суду у складі ВС, які мають доступ до державної таємниці.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції, серед іншого, передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Крім того, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.