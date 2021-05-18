Разумков закрив позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив позачергове засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Народні депутати на позачерговому засіданні парламенту підтримали подання щодо відставок міністра охорони здоров‘я Максима Степанова, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Читайте також: Разумков скликав на четвер позачергове засідання Ради на вимогу Президента

Крім того, до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

На пленарному засіданні у вівторок, 18 травня, народні депутати ухвалили закон №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони".