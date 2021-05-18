Разумков скликав на четвер позачергове засідання Ради на вимогу Президента

Разумков скликав на четвер позачергове засідання Ради на вимогу Президента

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту на 16:00 у четвер, 20 травня, у зв'язку з вимогою Президента.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження №122 оприлюднила прессекретар спікера Ольга Туній у Фейсбуці.

"У зв'язку з вимогою Президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання на 16 годину 20 травня 2021 року", - йдеться у документі.

У порядку денному позачергового засідання передбачено розгляд восьми законопроєктів:

  • проєкт закону №5069 "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя";
  • проєкт закону №5090 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів";
  • проєкт закону №4330 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців";
  • проєкт закону №4331 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних виконавців";
  • проєкт закону №4532 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил";
  • проєкт закону №4578 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи";
  • проєкт закону №4547 "Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача";
  • проєкт закону №4367 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи".
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