Разумков скликав на четвер позачергове засідання Ради на вимогу Президента

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту на 16:00 у четвер, 20 травня, у зв'язку з вимогою Президента.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження №122 оприлюднила прессекретар спікера Ольга Туній у Фейсбуці. "У зв'язку з вимогою Президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання на 16 годину 20 травня 2021 року", - йдеться у документі. У порядку денному позачергового засідання передбачено розгляд восьми законопроєктів: проєкт закону №5069 "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя";

проєкт закону №5090 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів";

проєкт закону №4330 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців";

проєкт закону №4331 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних виконавців";

проєкт закону №4532 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил";

проєкт закону №4578 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи";

проєкт закону №4547 "Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача";

проєкт закону №4367 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи".