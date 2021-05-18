Депутат Яценко увійшов до фракції «Батьківщина» у Раді

Народний депутат Антон Яценко увійшов до складу фракції "Батьківщина" у Верховній Раді.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні парламенту у вівторок.

"Згідно з поданою заявою і відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народного депутата України Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", - сказав Стефанчук.

Антон Яценко був обраний народним депутатом від виборчого округу №200 на Черкащині. З 13 вересня 2019 року до 16 лютого 2021 року був членом депутатської групи "Партія "За майбутнє". Після цього не входив до складу жодної фракції.