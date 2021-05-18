Депутат Яценко увійшов до фракції «Батьківщина» у Раді

Депутат Яценко увійшов до фракції «Батьківщина» у Раді

Укрінформ
Народний депутат Антон Яценко увійшов до складу фракції "Батьківщина" у Верховній Раді.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні парламенту у вівторок.

"Згідно з поданою заявою і відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народного депутата України Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", - сказав Стефанчук.

Антон Яценко був обраний народним депутатом від виборчого округу №200 на Черкащині. З 13 вересня 2019 року до 16 лютого 2021 року був членом депутатської групи "Партія "За майбутнє". Після цього не входив до складу жодної фракції.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-