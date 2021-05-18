Кремль намагається залякати Київ і не виконує зобов'язань — Фейгін

Концентруючи війська на кордоні України, Росія демонструє свої військові можливості і водночас продовжує заперечувати причетність до збройної агресії на сході України.

Про це у програмі "На самом деле: Россия" телеканалу "Дом" сказав російський опозиціонер Марк Фейгін.

На його думку, стягування російських військ до кордону з Україною, заявлене як навчання, не викликало б стількох побоювань, якби не відбувалося на тлі бойових дій на сході України та окупації Криму.

Фейгін додав, що з урахуванням цих обставин будь-яка активність російських військ викликає побоювання щодо подальших провокацій. "І тому будь-який рух військ у напрямку України викликає здорове побоювання, що зараз ще що-небудь відріжуть", — сказав Фейгін.

Він нагадав, що Росія взяла на себе ряд зобов'язань перед світовою спільнотою, зокрема пов'язаних із ядерним стримуванням, однак, згідно з висновками багатьох розслідувань, порушує їх. "Росія взяла на себе масу зобов'язань і у 90-х роках, і на початку 2000-х у частині контролю за пересуванням військ, озброєнням, не кажучи вже про ядерні озброєння. Але ж є відомості про те, що пересуваються й "Іскандери" (ракетні комплекси, — ред.), які невідомо чим ще начинені. А це вже точно порушення всіх міжнародних правил", — зазначив опозиціонер.

Фейгін підкреслив, що світова спільнота сповідує принципи діалогу та взаємного інформування в усіх процесах, що стосуються переміщень військ і озброєнь, проте Москву цей принцип не влаштовує. "У безпечному світі все передбачувано один до одного — таке ж пересування військ з боку НАТО і всього іншого. Про це попереджається, пояснюється, навіщо, чому. Навіть якщо це навчання, то все одно ці речі заздалегідь повідомляються... Але Москва ні про що не ставить до відома вже давно. Тепер, до речі, і з відкритого неба вже денонсована угода. Отже, відносин більше немає жодних", — сказав Фейгін.

За його словами, військові паради, які проводяться в Москві, є частиною російської стратегії з демонстрації власних сил, хоча стан демонстрованої техніки залишає бажати кращого. "Інша справа, що стан цієї техніки насправді — лише для парадів виглядає так переконливо. А в реальності все набагато складніше, я вас запевняю", — зазначив Фейгін.

Він додав, що Кремль хоче жити за власними правилами, не рахуючись із міжнародним правом і загальноприйнятими нормами, проте гостро реагує на все, що вважає утиском інтересів Росії. "Коли йдеться про вчинки самого Кремля, він хоче діяти не за загальноприйнятими правилами, а за правилами, встановленими представниками Кремля. Щодо всього, що стосується їх, — вони вимагають дотримання цих правил по відношенню до них", — наголосив Фейгін.

Крім того, він зазначив, що Кремль активно захищає свої пріоритети, незалежно від сфери, до якої вони належать. Наприклад, під час оскарження санкцій Росія апелює до міжнародних правил, як-от до членства у Світовій організації торгівлі, наполягаючи на тому, що санкції — це "порушення міжнародного права". "Вони хочуть мати право встановлювати "червоні лінії" там, де хочуть. А щодо них — щоб "червоні лінії" були узгоджені всіма, як основи міжнародного права. Двоїста позиція", — акцентував Фейгін.

Як повідомляв Укрінформ, усупереч заявам про відведення військ від кордону з Україною, Росія нещодавно перекинула в Крим десантно-штурмові підрозділи, а також бронетехніку та артилерію.