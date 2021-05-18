Рада може сьогодні відправити у відставку трьох міністрів

Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок продовжить розгляд поправок до законопроєкту №2195 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони».

Про це свідчить порядок денний засідання, передає Укрінформ.

Народні депутати вже розглянули 520 поправок до законопроєкту №2195 із 776.

Крім того, порядком денним передбачено розгляд законопроєктів щодо заборони продажу лікарських засобів дітям (№5122 та альтернативні).

У першому читанні заплановано розгляд законопроєктів №4220 щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 та №4409 «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства».

Для повторного розгляду із пропозиціями Президента заплановано закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю» (№3964).

У другому читанні депутати мають намір розглянути проєкт закону №2689 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права».

Крім того, порядок денний передбачає голосування в першому читанні за законопроєкт №4634 «Про внесення змін до статті 367 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за службову недбалість, якщо вона спричинила загибель людини».

У вівторок також планується проведення позачергового засідання парламенту. Як повідомляв напередодні Голова ВР Дмитро Разумков, на ньому планується розгляд питань про відставки міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Розпорядження про скликання такого засідання наразі не оприлюднено.