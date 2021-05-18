Комітет ВР заслухає Петрашка щодо заяви про відставку - депутат

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку на засіданні у вівторок, 18 травня, заслухає аргументацію міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка щодо заяви про відставку.

Про це голова Комітету ВР Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу") повідомив у ефірі "Свобода слова на ICTV", передає кореспондент Укрінформу.

"Інформація про заяву пана міністра надійшла в п‘ятницю. Технічної можливості повноцінно зібрати Комітет і заслухати його сьогодні у нас, на жаль, не було. Я вважаю, що це не нормально, тому завтра ми обов’язково зберемо засідання Комітету, щоб заслухати справжню причину", — повідомив Наталуха.

Він вважає неприпустимим подання міністром заяви про відставку без попереднього звіту перед профільним Комітетом Ради. "Ми має розуміти, чому ця людина йде", – зазначив нардеп.

Крім цього, Наталуха зауважив: "Я не можу сказати, що Петрашко не впорався зі своїми обов’язками. Не можна також сказати, що ми завалили економіку в Україні під час пандемії і тут не можна ставити на другий план роботу міністра".

Як повідомляв Укрінформ, до Верховної Ради 14 травня надійшли заява про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, який очолював міністерство з 17 березня 2020 року.

17 травня депутати від фракції "Слуга народу" у Верховній Раді заявили, що в голосуванні за призначення нового міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, підтримуватимуть кандидатуру Олексія Любченка.

Олексій Любченко з 29 квітня 2020 року очолює Державну податкову служби.