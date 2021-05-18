Комітет ВР заслухає Петрашка щодо заяви про відставку - депутат

Комітет ВР заслухає Петрашка щодо заяви про відставку - депутат

Укрінформ
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку на засіданні у вівторок, 18 травня, заслухає аргументацію міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка щодо заяви про відставку.

Про це голова Комітету ВР Дмитро Наталуха (фракція "Слуга народу") повідомив у ефірі "Свобода слова на ICTV", передає кореспондент Укрінформу.

"Інформація про заяву пана міністра надійшла в п‘ятницю. Технічної можливості повноцінно зібрати Комітет і заслухати його сьогодні у нас, на жаль, не було. Я вважаю, що це не нормально, тому завтра ми обов’язково зберемо засідання Комітету, щоб заслухати справжню причину", — повідомив Наталуха.

Він вважає неприпустимим подання міністром заяви про відставку без попереднього звіту перед профільним Комітетом Ради. "Ми має розуміти, чому ця людина йде", – зазначив нардеп.

Крім цього, Наталуха зауважив: "Я не можу сказати, що Петрашко не впорався зі своїми обов’язками. Не можна також сказати, що ми завалили економіку в Україні під час пандемії і тут не можна ставити на другий план роботу міністра".

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Як повідомляв Укрінформ, до Верховної Ради 14 травня надійшли заява про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, який очолював міністерство з 17 березня 2020 року.

17 травня депутати від фракції "Слуга народу" у Верховній Раді заявили, що в голосуванні за призначення нового міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, підтримуватимуть кандидатуру Олексія Любченка.

Олексій Любченко з 29 квітня 2020 року очолює Державну податкову служби.

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