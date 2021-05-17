Данілов назвав ОПЗЖ філією «Єдиної Росії», що шантажує світ війною в Європі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російська філія «Єдиної Росії» в особі ОПЗЖ ставить ультиматум і шантажує не тільки Україну, але й світ загрозою розв’язання війни в Європі шляхом активізації військових дій на сході України.

Про це він написав у Фейсбуці, коментуючи останню заяву ОПЗЖ щодо «тривожної політичної ситуації в Україні», передає Укрінформ.

«Відносно останньої заяви ОПЗЖ. Сьогодні Україна знаходиться в ситуації російської військової агресії, що супроводжується окупацією Криму та окремих районів Сходу. Однак, у ці складні часи всередині країни ми маємо опозицію не до влади, а опозицію до держави, до самого факту її існування», - поінформував він.

Секретар РНБО наголосив, що «зухвалість останнього партійного звернення щодо політичної ситуації в Україні викликає особливе здивування».

«Власне, фактично російська філія «Єдиної Росії» в особі ОПЗЖ ставить ультиматум і шантажує не тільки Україну, але й світ загрозою розв’язання війни в Європі шляхом активізації військових дій на сході України. Нахабно погрожує нам на нашій землі, прозоро натякаючи на російські війська, які вони розглядають як свій актив тиску на українську владу та світове співтовариство. ОПЗЖ фактично дублює й розвиває російські пропагандистські наративи про «травлю инакомыслия», «внутренний конфликт», «притеснение русского языка» та іншу кремлівську маячню», - зазначив він.

Данілов наголосив, що «саме учасники цієї «опозиції» - ті люди та політичні сили, що протягом кількох десятиріч системно та комплексно вибудовували кланово-олігархічну державу з корупційною судовою системою, із законами – правилами, виписаними під «схеми» та «відкати», з вертикаллю державного управління, налаштованою на висмоктування ресурсів з держави та «розпил» бюджетних коштів».

«І сьогодні, коли Президент України Володимир Зеленський ламає усталений корупційно-олігархічний механізм, ця «опозиція» до держави активізувала всі можливі засоби і методи протидії. Вони говорять про правила, які вони формували під себе, під свої «чорні схеми», вони закликають до правосуддя у судах, які вони корумпували. Для них справедливий суд – це суд над Василем Стусом 1980 року», - уточнив Данілов.

Він підкреслив, що наразі для наведення ладу в країні, налагодження нормального функціонування усіх гілок влади проводиться кропітка робота, «і ми робимо і будемо робити її щодня».

«Всі дії влади сьогодні відкриті та прозорі, ми вдячні українському народові та нашим іноземним партнерам за підтримку і будемо надалі виконувати волю громадян України, які чітко визначили своє бачення розвитку країни на останніх президентських виборах», - наголосив секретар РНБО.

Раніше партія ОПЗЖ оприлюднила заяву, у якій зазначила, серед іншого, що «політична ситуація в Україні давно вийшла з правового поля і перетворилася на масову політичну травлю інакомислення».