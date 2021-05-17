Кабмін звільнив заступника Криклія з «цифрових» питань
Укрінформ
Кабінет міністрів звільнив із посади заступника міністра інфраструктури Анатолія Клімашевського.
Відповідне розпорядження опубліковане на Урядовому порталі, передає Укрінформ.
«Звільнити Клімашевського Анатолія Миколайовича з посади заступника міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації за власним бажанням», - йдеться у тексті розпорядження.
Як повідомлялося, 12 серпня минулого року Кабмін призначив Клімашевського на цю посаду.