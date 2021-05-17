Кабмін звільнив заступника Криклія з «цифрових» питань

Кабінет міністрів звільнив із посади заступника міністра інфраструктури Анатолія Клімашевського.

Відповідне розпорядження опубліковане на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

«Звільнити Клімашевського Анатолія Миколайовича з посади заступника міністра інфраструктури України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації за власним бажанням», - йдеться у тексті розпорядження.

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Як повідомлялося, 12 серпня минулого року Кабмін призначив Клімашевського на цю посаду.