Україна цінує позицію Грузії щодо тимчасово окупованих територій сходу та Криму – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україна, як і Грузія, продовжує платити високу ціну за свій європейський та євроатлантичний вибір.

Як передає Укрінформ, про це він сказав під час зустрічі з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Грузії Давідом Залкаліані, повідомляє пресслужба Апарату ВР.

“І ми, і ви заплатили за цей вибір достатньо високу ціну. Частина наших територій окупована, ми втратили найцінніше - життя і здоров'я громадян”, - відзначив Голова Верховної Ради.

Сторони обговорили ситуацію на сході України. Зокрема, Разумков нагадав про нещодавнє скупчення військ на кордоні з нашою державою та наголосив, що саме спільна робота та підтримка різних держав світу, зокрема і Грузії, дозволила врегулювати це питання.

“Україна дуже цінує підтримку і позицію, яку займає Грузія стосовно наших тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Подібна ситуація є близькою і для вашої держави, тож ми насправді цінуємо цю незмінну позицію”, - наголосив Разумков.

Під час зустрічі Разумков та Залкаліані обговорювали питання міжпарламентської співпраці. Голова Верховної Ради зауважив, що коронавірус вплинув на весь світ, проте він сподівається на поглиблення взаємодії парламентів України та Грузії.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані та в.о. прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой відвідують Україну зі спільним робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.