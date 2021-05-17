Разумков каже, що у Кабміні та Раді не має бути «в.о.»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що одним із важливих аспектів роботи уряду і парламенту є забезпечення наступництва у роботі міністрів.

Про це спікер сказав на брифінгу у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Важливе питання і для парламенту — хто буде наступником, чи є підтримка в тих чи інших кандидатів. Я думаю, що це є одним із важливих аспектів в сьогоднішніх умовах, щоб було наступництво в роботі, щоб у нас не було виконуючих обов’язки. Тому що, як показує практика, потім виконуючі обов’язки йдуть далі, на іншу позицію, не звітуючи ні перед українським суспільством, ні перед українським парламентом за всі ті місяці, коли вони виконували свої функції”, - зазначив Разумков.

Він додав, що представники усіх депутатських фракцій і груп наполягають на звіті тих міністрів, які планують йти у відставку.

“Я думаю, що це абсолютно правильно, для того щоб міністри, ідучи (з посади - ред.), доповіли, що ними було зроблено, що виконано, що не виконано”, - зауважив Голова ВР.

Водночас він наголосив, що його позиція під час голосування за відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова залежатиме від багатьох чинників. "Я буду орієнтуватися і на позицію колег, і на позицію профільного комітету. Багато чинників, які будуть впливати на моє рішення. В тому числі і звіт міністра, який ми з вами також повинні будемо почути. Я думаю, що виходячи з цього я сформую свою позицію”, - заявив Разумков.

Як повідомлялося, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що 18 травня планується проведення позачергового засідання парламенту для розгляду кадрових питань в уряді.