Шмигаля у п’ятницю чекають у Раді з «антиковідним» звітом

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у п’ятницю, 21 травня, виступить зі звітом у Верховній Раді в рамках години запитань до уряду.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді в понеділок повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент Укрінформу.

“У п’ятницю буде в стінах парламенту Прем’єр-міністр України, який звітуватиме. Ця пропозиція надійшла від Комітету з питань охорони здоров’я нації та медичного страхування - щодо виконання постанови Верховної Ради України, пов’язана з вищезазначеними проблемами (щодо протидії COVID-19 - ред.)”, - сказав спікер.

Як повідомлялося, Верховна Рада восени минулого року ухвалила постанову “Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз” (№4228). Документ, зокрема, містить рекомендацію Президентові України створити та очолити Національний штаб щодо протидії біологічним загрозам у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).