Стало відомо, коли Конституційний суд розгляне призначення Шкарлета

Велика палата Конституційного суду України цього тижня планує розглянути питання про відкриття конституційного провадження у справі щодо конституційності постанови Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Як передає Укрінформ, про це заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ольга Совгиря написала в Телеграмі.

“Велика палата КС планує розглянути питання про відкриття конституційного провадження у справі щодо конституційності постанови Верховної Ради України „Про призначення Шкарлета С. М. міністром освіти і науки України”, - написала народний депутат.

Вона нагадала, що раніше колегія суддів Конституційного суду відмовила у відкритті провадження в цій справі.

Читайте також: КСУ опублікував подання депутатів щодо призначення Шкарлета

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 грудня 2020 року призначила Шкарлета міністром освіти та науки. Фракція "Голос" заявила про кнопкодавство під час голосування у сесійній залі.

18 січня Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо неперсонального голосування у Верховній Раді за статтею 364-2 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Таке зловживання карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 8,5 до 17 тисяч гривень.

КС опублікував подання народних депутатів щодо оскарження постанови Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 5 березня 2021 року. Конституційний суд відмовився відкривати конституційне провадження у цій справі 24 березня 2021 року.