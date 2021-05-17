Стало відомо, коли Конституційний суд розгляне призначення Шкарлета

Стало відомо, коли Конституційний суд розгляне призначення Шкарлета

Укрінформ
Велика палата Конституційного суду України цього тижня планує розглянути питання про відкриття конституційного провадження у справі щодо конституційності постанови Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Як передає Укрінформ, про це заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ольга Совгиря написала в Телеграмі.

“Велика палата КС планує розглянути питання про відкриття конституційного провадження у справі щодо конституційності постанови Верховної Ради України „Про призначення Шкарлета С. М. міністром освіти і науки України”, - написала народний депутат.

Вона нагадала, що раніше колегія суддів Конституційного суду відмовила у відкритті провадження в цій справі.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 грудня 2020 року призначила Шкарлета міністром освіти та науки. Фракція "Голос" заявила про кнопкодавство під час голосування у сесійній залі.

18 січня Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо неперсонального голосування у Верховній Раді за статтею 364-2 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Таке зловживання карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 8,5 до 17 тисяч гривень.

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КС опублікував подання народних депутатів щодо оскарження постанови Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 5 березня 2021 року. Конституційний суд відмовився відкривати конституційне провадження у цій справі 24 березня 2021 року.

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