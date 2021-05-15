Зеленський пояснив, що змінилося у святкуванні Дня Європи з 2003 року

Традиційно у третю суботу травня в Україні відзначається День Європи. І сьогодні ми робимо це зовсім інакше ніж, наприклад, у 2003 році, коли це свято було встановлене указом Президента України.

Про це зазначив Президент Володимир Зеленський у привітанні з нагоди свята у Телеграмі.

За його словами, з плином майже двох десятиліть "День Європи став для нас чимось значно більшим, ніж тематичні заходи на центральних площах українських міст. Чимось значно вагомішим, ніж просто ярмарок їжі, напоїв, музики та решти атрибутів Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та інших європейських країн".

"Сьогодні День Європи символізує для нас усвідомлення свого шляху та суспільний вибір на користь фундаментальних принципів і цінностей.

Це демократія, свобода, рівність і гідність.

Активне громадянське суспільство та прозора влада, підзвітна й підконтрольна йому.

Єдині правила гри та правоохоронці й суди, які невідворотно реагують на їхнє порушення.

Справедливі податки та відповідальні громадяни, які сплачують їх.

Комфортне життя і щасливе майбутнє, рух до якого відбувається хорошими дорогами та чистими безпечними вулицями", - йдеться у публікації.

Президент зауважив, що з 2014 року, коли сотні наших громадян віддали за цей вибір власне життя, а тисячі продовжують захищати його й нашу землю з початком війни на сході, День Європи назавжди став для нас особливим і знаковим днем.

Важливим, наголосив він, є й те, що сьогодні і серед наших європейських партнерів зміцнюється розуміння того, що Україна має неодмінно бути у складі об’єднаної Європи.

"Ми цінуємо визнання Євросоюзом цих прагнень України. І я вдячний тим державам – членам ЄС, які вже підтримали мою ініціативу та підписали двосторонні декларації про перспективу майбутнього членства України у Євросоюзі. Переконаний, що це коло держав ставатиме дедалі ширшим", - висловив сподівання Зеленський, перерахувавши здобутки України на шляху до Європи: зняття депутатської недоторканності, земельна реформа, протидія корупції та деолігархізація, реформа суду, прозорі цифрові процеси онлайн, децентралізація та посилення місцевого самоврядування.

Як зазначив глава держави, нещодавно Європейський Союз започаткував унікальний і важливий процес громадського обговорення.

"На моє переконання, одним з результатів Конференції про майбутнє Європи мало б стати відкриття перспективи приєднання до ЄС тих європейських держав, які поділяють його фундаментальні цінності, готові не на словах, а на ділі виборювати їх і захищати. Україна точно одна з таких країн. І ми щиро віримо, що незабаром зможемо відзначати в Україні не день, а рік Європи. Перший рік нашого повноцінного членства в ЄС. Перший серед майбутніх століть історії України у складі європейської родини", - сказав Зеленський, наголосивши, що Україна неможлива без Європи, а Європа неможлива без України.

Президент привітав усіх українців із Днем Європи.