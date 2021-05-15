Україна хоче бути членом ЄС та НАТО в короткостроковій перспективі — Яценюк

Голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках Арсеній Яценюк заявив, що Україна має стати членом ЄС та НАТО не в довгостроковій, а в короткостроковій перспективі, і Президент та уряд мають багато зробити для цього.

Як передає Укрінформ, про це він заявив під час онлайн-дискусії КБФ 15 травня, повідомляє сайт форуму.

«Вибір простий: або Україна доєднається до НАТО і Європейського Союзу – і це єдиний найкращий шлях для України, – або ж Росія захопить Україну і відновить сфери впливу, про які неодноразово говорив Путін», - підкреслив Яценюк.

Він закликав у День Європи згадати «обличчя, душі і долі тих, хто у 2013-2014 роках постав проти проросійського президента, проти проросійського курсу і вирішив боротися за справжню Європу, за європейські цінності».

«Ми зробили це під прапорами Європейського Союзу. Це історія. Ми шануємо цю історію і водночас вшановуємо пам’ять тих, хто загинув у боротьбі за європейські цінності та за наше майбутнє в єдиній об’єднаній Європі. Вшануємо пам’ять тих, хто віддав життя, захищаючи Україну від російської агресії і захищаючи Європейський Союз від російської агресії та загрози Росії. Ми, український народ, багато чим пожертвували», - підкреслив політик.

Вибір українського народу, підкреслив голова КБФ, – стати повноправним членом Європейського Союзу і НАТО: «І це також найкращий шлях для Європи та наших партнерів із Альянсу. Це в інтересах наших країн. Тож ми очікуємо, що досягнемо спільного знаменника з європейцями в сенсі отримання не просто сигналів, а практичних результатів».

«Без сумніву, український Президент та уряд мають багато зробити, аби Україна стала повноправним членом НАТО та Європейського Союзу. Це – обов’язок Президента – продемонструвати політичну волю, досягти реальних результатів. Адже просто сидіти і думати, що Європа чи США зроблять за нас нашу роботу – це нонсенс», - сказав він.

Яценюк підкреслив, що основний меседж полягає в тому, що ми хочемо бути членом ЄС та Альянсу не в довгостроковій, а в короткостроковій перспективі.

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«І це залежить від нас: від України, від Європи та США – зробити це реальністю», - наголосив він.

Як повідомлялося, Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.