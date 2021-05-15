НАЗК отимало 47 звітів партій у квітні

Національне агентство з питань запобігання корупції отримало 47 фінансових звітів політичних партій упродовж квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

Також Нацагентство склало та направило до суду 5 адмінпротоколів щодо фізичних осіб, які порушили порядок надання внеску на підтримку партії "Радикальна партія Олега Ляшка". За результатами перевірки звітів у квітні НАЗК передало до Національної поліції 5 повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень у звітах таких партій: "Рідний дім"; "Соціал-демократична партія"; "Блок Вадима Бойченка"; "Партія Володимира Буряка "Єднання"; "За конкретні справи".

Як повідомлялося, НАЗК отримало 142 фінансові звіти політичних партій упродовж січня-березня.

Депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонується позбавити Національне агентство з питань запобігання корупції права встановлювати фіктивність правочинів та господарських операцій політичних партій.

Національне агентство з питань запобігання корупції пов'язало намір депутатів позбавити агентство права встановлювати фіктивність правочинів політичних партій у законопроєкті №5253 із результативністю своєї роботи.

Фото: НАЗК