Фінансовий комітет зареєстрував у Раді найбільше законопроєктів за 2020 рік

Члени Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зареєстрували у парламенті найбільше законопроєктів за 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати моніторингового звіту, проведеного аналітичним центром Інституту законодавчих ідей в межах проєкту “Парламентські комітети та стейкхолдери: моніторинг взаємодії”.

Так, згідно зі звітом, ними було зареєстровано 199 проєктів законів. Водночас від Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки зареєстровано найменше проєктів законів - усього 6.

Крім цього, за результатами звіту, активну законотворчу діяльність протягом минулого року показали Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту ветеранів - 121 законопроєкт, Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності - 91, Комітет ВР з питань бюджету - 69.

Низьку законотворчу діяльність показали Комітет ВР з питань транспорту та інфраструктури - 11 законопроєктів, Комітет ВР з питань молоді та спорту - 9, Комітет ВР з питань цифрової трансформації — 9.

Як повідомлялося, всього у Верховній Раді 23 комітети.