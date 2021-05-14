Україна наполягатиме у ПА НАТО на посиленні санкцій проти Росії — голова делегації

Протидія Росії та мобілізація союзників щодо підтримки євроатлантичних амбіцій України - основні завдання української делегації на весняну сесію ПА НАТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв у Фейсбуці.

"Протидія Росії та мобілізація політичної підтримки союзників щодо підтримки євроатлантичних амбіцій України - наші основні завдання на весняну сесію ПА НАТО", - написав Чернєв.

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Він зазначив, що з 14 по 17 травня Україна разом із парламентаріями 30 країн-членів Альянсу обговорюватиме питання, що впливають на безпеку євроатлантичного регіону.

"Агресивна зовнішня політика Росії - в топі порядку денного сесії. І ми будемо відстоювати необхідність посилення та продовження санкцій та консолідації зусиль країн НАТО у протистоянні РФ", - підкреслив голова делегації.

Водночас Єгор Чернєв наголосив, що ми маємо довести свою спроможність рухатись далі до членства в Альянсі, і це, перш за все, наші спільні питання безпеки Чорноморського регіону та Східної Європи.

Як повідомлялося, 7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.