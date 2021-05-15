Україну зі спільним візитом відвідають глави МЗС Молдови та Грузії

У понеділок, 17 травня, в.о. прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокой та віцепрем’єр, глава МЗС Грузії Давід Залкаліані відвідають Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС.

Зазначається, що спільний робочий візит двох міністрів відбудеться на запрошення очільника МЗС України Дмитра Кулеби,

Глави української, грузинської та молдовської дипломатії проведуть переговори, ключовими темами яких стануть європейська інтеграція трьох держав, пріоритети розвитку Східного партнерства ЄС та підготовка до його саміту.

Окрім того, як зазначається, обговорюватимуться спільні зусилля зі зміцнення регіональної безпеки.

Як очікується, о 13.15 троє міністрів підпишуть спільний меморандум та зроблять заяви для ЗМІ.